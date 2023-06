Tre incontri con gli autori al Bagno Balena

Giugno e luglio con i libri al Bagno Balena: lo spazio estivo dietro la Casa del Popolo di Grassina organizza, in collaborazione col Comune, tre appuntamenti per parlare di libri, incontrarne gli autori, leggere dei brani e poi potersi confrontare. Il primo incontro è dedicato alla fotografia: domani alle 21 saranno presenti Andrea Rontini e Marco Hagge. Entrambi presenteranno i loro libri fotografici: "Bagno a Ripoli, il giardino di Firenze", con gli scatti più belli di Rontini tutti incentrati sul territorio ripolese, e per Hagge "La strada infinita" dedicato a Greve in Chianti. Secondo appuntamento giovedì 6 luglio con lo scrittore e storico locale Massimo Casprini che racconterà tanti aneddoti e curiosità di Bagno a Ripoli. Ultimo appuntamento domenica 9 luglio con lo scrittore Marco Vichi. Informazioni: 055.642639.

Ma.Pl.