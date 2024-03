Tre giorni per scoprire la scuola del futuro. Dal 20 al 22 marzo torna alla Fortezza da Basso di Firenze Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione del mondo della scuola. La manifestazione quest’anno vede per la prima volta le Università italiane tra i protagonisti con la presenza in fiera e un programma scientifico dedicato. Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera, guidata dal presidente Lorenzo Becattini (nella foto), con la partnership scientifica di Indire e in collaborazione con Didacta International.

La mostra propone un programma di altissimo livello coordinato dal prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore composto dal Ministero dell’Istruzione e Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui), Regione Toscana, Comune di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, Itkam e Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

Un appuntamento che ha richiamato sempre maggiore attenzione, ha riscosso successo anche nella sua versione in Sicilia.