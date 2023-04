Tre giorni fra innovazione e futuro Le arti digitali brillano ancora

Le arti digitali tornano a brillare a Firenze. Dal 28 al 30 aprile, tra la Stazione Leopolda e The Social Hub, prende vita "Bright Festival", un progetto ispirato all’innovazione e al futuro. Lanciato nella Città del Giglio quattro anni fa, ed esportato poi in tutto il mondo, il festival punta a promuovere la creatività digitale attraverso attività formative, espositive e spettacoli realizzati in collaborazione con istituzioni, università, aziende, artisti e studi creativi da tutto il mondo. Organizzato da Teresa Balestrieri, Claudio Caciolli, Gian Paolo Dei, Luciano D’Agostini (un team di giovani professionisti appassionati di arti digitali), l’evento si articola in più sezioni tematiche. Per "Bright Educational" – la cui base è The Social Hub - si terranno workshop, laboratori, seminari e talks sui temi della creatività digitale in collaborazione con Università, aziende, esperti, studi creativi e operatori culturali locali e nazionali. Tra gli ospiti spicca sicuramente Andrew Quinn, musicista e artista digitale australiano, considerato il massimo esperto a livello europeo nella produzione visiva in tempo reale per la musica contemporanea. La sezione "Bright Art", curata da Claudio Caciolli (Bright Festival) e da Stefano Fomasi (The Fake Factory) offre un percorso entusiasmante tra ambientazioni digitali, esperienze interattive, installazioni luminose e live performance. Dove? Alla Leopolda il 29 e 30 aprile (ore 15-22). Da non perdere, poi, "Bright Music": il 29 aprile (dalle 22) alla Leopolda una notte dedicata alla musica elettronica con i producer più amati. Tra questi, per la prima volta a Firenze, i tedeschi Adana Twins.

L’area esterna della Leopolda, invece, ospiterà la programmazione musicale curata da due collettivi artistici locali che negli ultimi anni si sono resi protagonisti della scena culturale fiorentina, ossia Intro-Spettiva (29 aprile) e Co.Lore (30 aprile). Inoltre, "Bright Festival" presenterà in esclusiva lo spettacolo di arte immersiva realizzato da 22 studi di arte digitale eccellenza italiani e promosso dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale: oltre 45 minuti di pura emozione avvolti dal fascino di proiezioni monumentali a 360 gradi.

Barbara Berti