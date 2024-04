Travolta sulle striscie all’uscita da scuola. Sedicenne all’ospedale

Ieri all’uscita delle scuole, intorno alle 13.00, una ragazza di 16 anni è stata urtata da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E’ accaduto in via Caiani, dove si trovano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chino Chini. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i soccorsi sanitari del 118 e la Polizia Municipale dell’Unione Mugello, distretto di Borgo San Lorenzo. La giovane è stata quindi soccorsa e portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo San Lorenzo. Sarà ora la Polizia Municipale a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Purtroppo i momenti dell’entrata e dell’uscita delle scuole sono caratterizzati da un traffico molto intenso nella zona intorno ai plessi di Via Caiani, e già altre volte sono accaduti fatti del genere, che hanno coinvolto a seconda dei casi auto o motorini. La zona è infatti, comprensibilmente, molto frequentata in questi orari e vi sono anche svariati autobus. Per fortuna è andata bene.

