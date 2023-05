Travolta Era sulle strisce, è grave

E’ ricoverata in gravi condizioni una sessantenne investita ieri mattina sul lungomare di Forte dei Marmi, mentre attraversava col figlio e due cagnolini. L’incidente è accaduto intorno alle 9.30: la donna, 64 anni, residente a Greve, era sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Fiat 500 condotta da una signora di 55 anni di Carrara che percorreva il lungomare in direzione di marcia ViareggioMassa. La conducente non si è accorta che la donna aveva iniziato l’attraversamento, così l’investita facendola sbalzare sul lato opposto della carreggiata, dove fortunatamente in quel momento non passava nessuno.

ll figlio, che la seguiva, è rimasto illeso. Così come i due cagnolini (uno è stato sottoposto ad accertamenti da un veterinario) e la conducente. La donna travolta ha ricevuto i primi soccorsi dalla Croce Bianca di Querceta per poi essere trasferita all’ospedale Versilia dove, anche se al momento non pare in pericolo di vita, i medici hanno registrato un quadro clinico serio: ha riportato un forte trauma facciale, un arto inferiore rotto e probabile frattura del femore. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Stante la concordanza delle testimonianze la polizia municipale ha proceduto al ritiro immediato della patente di guida con conseguente sospensione.