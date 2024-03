Travolse pedone e fuggì. Al “pirata“ 3 anni e 4 mesi

FIRENZE

E’ stato condannato a tre anni e quattro mesi, in abbreviato, il marocchino Issam Ariba, 29enne di San Polo in Chianti, che all’alba del 10 gennaio del 2023 travolse e uccise, all’Antella, il pedone Eloy Baca Eslava, 61 anni, dandosi poi alla fuga.

Comportamento che oltre alla condanna, inflitta dal giudice Sara Farini, è costato all’automobilista ’pirata’ - assistito dall’avvocato Umberto Schiavotti - la sospensione della patente per tre anni.

Disposti risarcimenti anche per i numerosi familiari della vittima (la moglie, due figli, sei sorelle) rappresentati dagli avvocati Samuele Zucchini e Camilla Neri, per un totale di oltre 700mila euro.

Quella mattina, come faceva ogni giorno, il peruviano stava andando a prendere l’autobus per recarsi a lavoro, in una ditta di Calenzano, la Bio Galvanica.

La Punto guidata dal marocchino imboccò la via Brigate Partigiane a una velocità sostenuta. Una velocità che non gli permise di evitare l’impatto con Eloy Baca Eslava, che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce.

I carabinieri, grazie a un’indagine lampo, riuscirono in poche ore a individuare il pirata della strada. Fondamentali si rivelarono le telecamere cittadine, che avevano ripreso ogni fase dell’incidente e, a ritroso, tutto il percorso fatto dal 29enne quella notte, in cui stava rientrando a casa da Firenze.

Ma nel punto dell’impatto, venne ritrovato anche un pezzo della carrozzeria dell’auto del conducente che aveva omesso il soccorso all’investito.

Si trattava di un pezzo di una Punto che combaciava perfettamente con il danno presente sul veicolo quando, grazie a un frame che inquadrava la targa, i carabinieri erano risaliti all’imputato.

Il 28enne non si era presentato spontaneamente ai carabinieri neppure quando la notizia dell’investimento mortale si era diffusa sui media e sui social network.

La storia di Eloy, immigrato che con il sudore della sua fronte voleva assicurare un futuro migliore alla sua famiglia, commosse Bagno a Ripoli e non solo: tante realtà della società civile si mossero per raccogliere donazioni.

ste.bro.