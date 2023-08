Tratto di via Roma a senso unico fino a fine mese

Durerà fino a fine agosto il senso unico istituito a Figline in via Roma, direzione Arezzo, nel tratto tra via del Ponterosso e la rotatoria che regola l’intersezione via Roma S.R. 69via Roma (altezza giardini Generale Dalla Chiesa), per dei lavori Publiacqua.

Per chi procede in direzione Firenze, all’altezza della rotatoria svolta obbligatoria a destra verso via Pertini.