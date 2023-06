Tratto di strada franato ’Voltiamo pagina’ chiede il ripristino al Comune

Via di Colleramole è ancora chiusa per il crollo a marzo di un muro e il cedimento stradale all’altezza del civico 37. Il divieto di transito con transenne è stato spesso aggirato da cittadini che non comprendono la pericolosità del loro gesto, tanto che il Comune qualche settimana fa ha dovuto mettere dei new jersey in cemento per impedire qualsiasi accesso sconsiderato. "Ad oggi non vi è ancora traccia di alcun inizio dei lavori per il ripristino del tratto di via Colleramole franato – ricordano i consiglieri del gruppo di opposizione "Voltiamo Pagina" che hanno presentato una domanda di attualità in merito –. I cittadini residenti intanto sono costretti ad allungare in maniera considerevole il tragitto di strada per tornare a casa e spesso, purtroppo, restano bloccati nelle code che si formano per gli scambi tra veicoli nelle strettissime vie di circolazione alternativa". Chiedono quale sia il progetto su via di Colleramole e quando sarà riaperta.