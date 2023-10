Trasporto studenti. Entro fine novembre le richieste di rimborso

Trasporto pubblico studenti, fino al 30 novembre le richieste per i rimborsi fino al 40% degli abbonamenti. La richiesta è riservata agli per gli studenti degli istituti superiori e residenti nei comuni della Città Metropolitana. Per accedere basterà collegarsi alla home page della Città Metropolitana di Firenze e cliccare sull’icona "Bonusback Tpl studenti" e compilare il modulo. Accesso con Spid o Cie.