Trasporto scolastico, ultimi giorni per le iscrizioni

Giovedì 31 agosto scadrà il termine ultimo per le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, pre e post scuola e pedibus per gli studenti di Figline e Incisa. Dopo questa scadenza non sarà più possibile presentare la domanda di iscrizione al trasporto scolastico almeno fino alla metà di settembre, quando potrebbero riaprire le domande nel caso siano rimasti dei posti disponibili. I servizi di pre scuola, post scuola e pedibus (il servizio per accompagnare i ragazzi a piedi attraverso percorsi protetti e seguiti da adulti volontari) saranno attivati solo se sarà raggiunto il numero minimo di iscrizioni entro il 31 agosto di 4 ragazzi per ciascun plesso scolastico. Anche per questi servizi sarà nuovamente possibile presentare domanda di iscrizione a partire dalla metà del mese di settembre. Le domande vanno presentate online. Il pagamento dei servizi scolastici avverrà in 3 rate, da versare a ottobre, gennaio e aprile: le fatture di promemoria arriveranno via mail agli iscritti.