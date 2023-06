Trasloco della moschea I residenti non ci stanno "Soluzione non idonea"

Una lettera aperta per chiedere al sindaco di Firenze Dario Nardella un luogo degno per la preghiera dei fedeli musulmani che, per i promotori, non sono quelli individuati in via Martiri del Popolo e che la comunità islamica sta acquistando con i suoi fondi. Una lettera che verrà discussa nel corso dell’assemblea che si terrà domani in piazza dei Ciompi alle 17 e nel corso della quale sarà lanciata anche una petizione. A promuoverla è un gruppo di proprietari di immobili e abitanti della strada che, a lavori ultimati, ospiterà la nuova moschea.

Dopo mesi di polemiche e uno sfratto non ancora eseguito, il luogo di culto della comunità musulmana sarà infatti trasferito dall’attuale sede in piazza de’ Ciompi a una ex filiale di Banca Intesa adesso vuota, in via Martiri del Popolo, per cui la comunità islamica locale ha fatto l’unica offerta. "Una sede non consona a un luogo di culto": sottolinea Matteo Innocenti, proprietario di un immobile nell’edificio adiacente e portavoce di un gruppo di abitanti che nel corso dell’assemblea affronterà il nodo moschea e arriverà a definire una proposta condivisa.

"Noi vogliamo essere propositivi, ma se non verremo ascoltati saremo pronti a iniziative di sensibilizzazione e di protesta": aggiunge. Soprattutto il venerdì mattina, "abitanti ed esercizi commerciali vivono un grave disagio poiché l’attuale moschea non ha lo spazio per ospitare tutti i suoi fedeli. La stessa situazione si riproporrà anche in via Martiri del Popolo. E’ incredibile che l’amministrazione comunale pensi di trovare la soluzione spostando il luogo di culto da un fondo a un altro": si legge nella lettera aperta che verrà discussa domani in piazza indirizzata al sindaco Dario Nardella e agli assessori di Palazzo Vecchio.

"L’attuale scelta del Comune di uno spazio così ristretto appare discriminatoria nei confronti dei musulmani stessi. E’ inaccettabile che non possano disporre di un edificio terracielo o libero su quattro lati con spazio esterno da destinare alla preghiera e alle attività collaterali dei fedeli. Chiediamo che venga presa una decisione concreta riguardo l’individuazione di un’area di dimensioni e posizionamento adeguato che non può certamente essere un negozio, né un edificio in cui sono presenti civili abitazioni, non fosse altro che per motivi di sicurezza sia dei fedeli che dei cittadini": scrivono.

I promotori dell’assemblea in piazza "non sono contrari a nuovi spazi di culto e di aggregazione, ma riteniamo che esistano altre aree più idonee".

Ma c’è anche chi non si riconosce nell’iniziativa di protesta. Marta Casoli, una storica residente della piazza, mette in chiaro: "Non condivido il testo della petizione. Sono d’accordo sul fatto che lo spazio individuato non è idoneo a essere eletto a luogo di culto, ma sembra che al momento non ci siano altre soluzioni. Quindi dobbiamo convivere".

"Si tratta di un problema di spazi - aggiunge Roberta Papucci, una storica antiquaria -, i fedeli musulmani meritano un luogo tutto loro come lo hanno gli appartenenti ad altre comunità. Il luogo individuato è troppo piccolo e il giardino della piazza non può essere utilizzato solo per la preghiera ma deve essere di tutti".

Rossella Conte