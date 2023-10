Transizione verde e sostenibilità: Vicchio col progetto BlueSamm in Svezia e Croazia

Vicchio (Firenze), 22 ottobre 2023 - Ha da poco fatto ritorno da Varazdin l’assessore vicchiese Sandra Pieri che ha partecipato insieme ai partner del progetto BlueSamm (Blueprints for Local Green Deal in Small and Medium Municipalities) a tre giorni di incontri e workshop nella cittadina croata, anch’essa tra le realtà europee che sono coinvolte nel progetto internazionale finanziato dalla UE. Numerosi i temi affrontati dai partecipanti provenienti da più Paesi. In particolare l’appuntamento nella municipalità croata, dove si sta proseguendo il progetto iniziato dal Comune di Vicchio, è servito ad approfondire alcuni aspetti in ambito di “Local Green Deal”, ossia di transizione ecologica e sviluppo sostenibile a livello locale, ma anche per “gettare le basi di future collaborazioni tra le Amministrazioni e le comunità di Vicchio e Varazdin. L’incontro col sindaco Neven Bosilj è stato positivo e stimolante”, sottolinea l’assessore vicchiese Sandra Pieri. In precedenza l’assessore e i partner del progetto BlueSamm hanno partecipato in Svezia ad un altro appuntamento di confronto sulla visione di sviluppo e futuro green delle municipalità dell’Europa del Sud, al quale hanno preso parte tra gli altri rappresentanti di Olanda e Danimarca. Ai due incontri di lavoro internazionali hanno partecipato, rispettivamente, anche i project manager Mattia Rossi e Guido Milazzo. “In tema di Local Green Deal, Vicchio si conferma come rappresentante, portavoce, delle istanze del Sud Europa e dei piccoli Comuni”, sottolineano il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa e l’assessore Pieri. Maurizio Costanzo