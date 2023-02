Tranciati i cavi della fibra Aziende senza connessione

di Manuela Plastina

Per giorni numerose aziende della zona industriale di Reggello sono rimaste isolate su tutti i fronti della comunicazione: internet e telefoni si sono spenti all’improvviso martedì della scorsa settimana, per non riaccendersi per giorni e giorni. Con relativi disagi per rapporti lavorativi che ormai si basano sempre più sulle comunicazioni digitali e telefoniche. ma cosa è successo? La strada su cui si trovano numerose aziende nella parte bassa di Reggello e che collega Prulli a Matassino è in fase di cantiere, spiega il sindaco reggellese Piero Giunti. Durante i lavori per potenziare la strada di grande scorrimento regionale, sono state trivellati e dunque rotti sia un cavo della fibra ottica che uno di rame. "La Tim ha avviato subito una procedura di guasto, appena l’abbiamo contattata" dice Giunti. Ma se all’inizio pareva un problema facilmente risolvibile, presto i tecnici si sono accorti che invece l’inconveniente era più grave del previsto.

"Da giorni siamo impossibilitati a lavorare, in particolare con l’estero – dice Bruno Tiesi della Bitimec, azienda nota a livello internazionale – . Abbiamo a disposizione soltanto i cellulari: non possiamo mandare e-mail, preventivi, ricevere telefonate. Con i clienti storici siamo riusciti comunque a mantenere i contatti, ma al tempo stesso rischiamo di aver perso altri rapporti commerciali con danni economici per adesso non quantificabili. E come noi, almeno altre 5-6 grandi aziende della zona sono in difficoltà".

Il problema è in fase di risoluzione, risponde la Tim: "Il grave danneggiamento di cavi in fibra e rame da parte della ditta che esegue i lavori stradali vede anche noi come parte lesa. Siamo intervenuti tempestivamente". Nel pomeriggio di lunedì, spiega l’azienda, sono stati ripristinati i servizi in fibra ottica. La riparazione del cavo in rame, che porta internet e telefono nell’area della Bitimec, è più complessa ed è stato necessario effettuare degli scavi. I lavori sono in corso e in fase di conclusione a breve, garantiscono ancora da Tim.