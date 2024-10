Tramvia, ultimi lavori della linea Fortezza-San Marco

Firenze, 5 ottobre 2024 - Ultimi lavori verso il completamento della linea tranviaria Fortezza-San Marco. La prossima settimana saranno effettuate alcune asfaltature in corrispondenza degli incroci via Cavour-piazza San Marco e viale Matteotti-via Cavour. In via Cavour le lavorazioni riguardano il tratto dal numero civico 50 a piazza San Marco con restringimenti di carreggiata dalle 22 di martedì 8 alle 5 di mercoledì 9 ottobre. La notte successiva sarà la volta dell’intersezione viale Matteotti-via Cavour. Sempre in orario 22-5 saranno in vigore restringimenti e divieti di sosta. Inoltre, da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, dalle 1 alle 5, sarà effettuato un intervento su un pozzetto in viale Matteotti all’altezza di via La Marmora. Anche in questo caso sarà istituito un restringimento di carreggiata nella direttrice verso piazzale Donatello.