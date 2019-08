Firenze, 27 agosto 2019 - "In quella zona la segnaletica è fatta male e poco visibile, i non fiorentini non possono sapere che ci passa solo tramvia!". Questo è uno dei tanti commenti che spopolano sulla pagina Facebook 'Traffico Firenze', dopo la pubblicazione di un video in cui si notano due auto, con targa straniera, che circolano sui binari della tramvia.

La zona incriminata è via Valfonda in direzione Fortezza da Basso. Qui, lunedì pomeriggio due auto con targa straniera si sono avventurate sulle rotaie rischiando di incrociare sul loro tragitto un treno proveniente dalla direzione opposta. In molte città d'Europa i binari del tram sono percorribili anche dalle auto e per questo, i più, partono in difesa dei poveri malcapitati. Al di là dell'ilarità che il video l'appello dei cittadini è chiaro: servono indicazioni più chiare.