"Tramvia, procede il percorso autorizzativo"

"Non ci si può nascondere sempre dietro ai tecnici. Il vero rischio per la tramvia sono le indecisioni sul tratto finale": è la replica dell’assessora regionale Monia Monni, sulle polemiche dei giorni scorsi sulla linea 4.2 della tramvia (dalle Piagge a Campi). "Il percorso autorizzativo procede regolarmente - dice Monni - Le indicazioni del settore sismica del Genio Civile, che rientra nell’ambito di competenza del mio assessorato, non impongono affatto di rifare il progetto". L’assessora Monni era presente sabato scorso all’iniziativa del Pd campigiano, con l’assessore Baccelli, occasione in cui il tema è stato sviscerato in tutti i dettagli: "Per le prescrizioni tecniche che, secondo qualcuno, metterebbero a rischio la tramvia, ci tengo a ribadire che si tratta di un lavoro ordinario, finalizzato a garantire la sicurezza dell’opera. Sono prescrizioni e, lo ripeto, verranno integrate nella progettazione esecutiva come avviene per qualsiasi infrastruttura di questa portata". Per poi aggiungere: "Si è voluto talmente amplificare la questione da far pensare che qualcuno speri davvero ci siano problemi tecnici. Ma non è così. La politica non può nascondersi dietro ai tecnici, il vero nodo da sciogliere è la scelta sul tratto finale. Il tempo per trovare una soluzione condivisa c’è, ma si sta esaurendo. Per rispettare le scadenze Pnrr e garantire le risorse, senza mettere a rischio il progetto, i lavori devono concludersi entro giugno 2026". "Mi auguro – conclude - che prevalga la volontà di offrire ai campigiani un mezzo che restituisca loro tempo e competitività e che si arrivi rapidamente a una soluzione condivisa per il tratto finale".

Pier Francesco Nesti