Tramvia, operazioni di posa dello scambio in piazza San Marco

Firenze, 7 agosto 2023 - Proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Sono in via di ultimazione le operazioni per la posa dello scambio in piazza San Marco lato via Arazzieri mentre sono iniziate in anticipo rispetto all’iniziale programmazione quelle relative allo scambio gemello sul lato di via Battisti.

Realizzati in cemento prefabbricato, lo scambio è composto da otto pezzi lunghi 2 metri, larghi 1,5 circa e dello spessore di 30 centimetri, della lunghezza complessiva di circa 12 metri. È stato posizionato grazie a un’autogrù nell’alloggiamento già predisposto.

La ditta che realizza le opere civili ha infatti eseguito il getto in calcestruzzo su cui poi viene poggiato un materassino per le vibrazioni e un altro getto di alloggio di 10 centimetri. I pezzi sono stati collocati circa 20 centimetri sotto il finito della piazza e sono dotati di piastre per ancorare i binari.

A seguire il posizionamento a livello da parte del topografo per completare i getti e posare i binari. Questa settimana sono in programma, tra gli altri interventi, le prove di trazione sulle alberature in viale Matteotti sul lato di via Fra’ Bartolommeo.

Dalle 23 di martedì 8 alle 5 di mercoledì 9 agosto saranno istituiti un restringimento di carreggiata e la chiusura del controviale dal numero civico 52 a piazza della Libertà. Sempre in viale Matteotti sono in corso la realizzazione i plinti di fondazione per i pali della linea aerea.

Attualmente l’intervento riguarderà il lato numeri civici dispari con divieti di sosta fra via La Marmora e il numero civico 19/A (fino a inizio settembre). Dal 24 agosto si aggiungerà anche il cantiere sul lato numero civici dispari con la chiusura del controviale tra via Fra’ Bartolommeo e il numero civico 52 (fino a metà settembre).