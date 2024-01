Tramvia, scatta la nuova fase dei lavori in viale Matteotti e via La Marmora. Ecco quando

Firenze, 17 gennaio 2024 - Nuova fase dei lavori della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco con l’avvio di uno degli ultimi cantieri con impatto significativo sulla viabilità. Dalle 21 di venerdì 19 gennaio è in programma l’avvio di due nuovi cantieri per la realizzazione della sede tranviaria in viale Matteotti e via La Marmora e contestualmente sarà riaperta al transito via Cavour con circolazione a senso unico verso piazza San Marco fino a via Sant’Anna. Ecco i dettagli dei cantieri.

Viale Matteotti-piazza della Libertà Si tratta dell’ultima cantierizzazione destinata ad avere un impatto importante sulla circolazione. I lavori interesseranno il viale nel tratto tra piazza della Libertà e via La Marmora-via Fra’ Bartolommeo occupando una corsia per ogni senso di marcia, per l’esattezza quella interna. Per i veicoli resteranno a disposizione due corsie per ogni direttrice: quelle centrali e quelle ricavate sui controviali che saranno utilizzate per la circolazione. Il cantiere sul lato centro si estenderà anche in piazza della Libertà per consentire alcuni interventi su una cameretta interrata dell’acquedotto collocata al centro della carreggiata all’altezza di via Cavour. Quindi sulla direttrice proveniente da viale Lavagnini e diretta in viale Matteotti sarà istituito un restringimento di carreggiata con una corsia su entrambi i lati del cantiere e i veicoli saranno così già instradati per transitare sul nuovo assetto di viale Matteotti. Vista la configurazione inconsueta della viabilità si raccomanda di prestare particolare attenzione alla segnaletica.

Via La Marmora L’attivazione del cantiere prevede i lavori nel tratto da viale Matteotti a via Venezia che quindi sarà chiuso al transito. La cantierizzazione prevede anche la chiusura di via Modena, da via La Marmora a via Cherubini mentre in via Cherubini è previsto il cambio di senso di marcia tra via Venezia e via Modena verso quest’ultima. Questo cantiere si aggiunge a quello già attivato sul tratto rimanente di via La Marmora e via La Pira (da via Venezia a piazza San Marco). L’incrocio con via Venezia resterà percorribile verso via Cavour-via Sant’Anna.

Via Cavour Con la chiusura di via La Marmora viene riaperto il primo tratto di via Cavour con la prosecuzione dei lavori sulla sede tranviaria e il marciapiede adiacente. La strada da viale Matteotti sarà a senso unico verso piazza San Marco fino all’incrocio via Sant’Anna-via Venezia; il tratto successivo resterà con l’attuale senso di marcia da piazza San Marco verso i viali. Per entrambi i flussi veicolari sarà in vigore l’obbligo di svolta su via Sant’Anna.