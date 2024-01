Tramvia, da lunedì prove di trazione sugli alberi in viale Don Minzoni

Firenze, 13 gennaio 2024 - Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco, linea molto attesa dai fiorentini e che a breve vedrà l'apertura. Da lunedì 15 gennaio sono in programma le prove di trazione sulle alberature in viale Don Minzoni.

In orario 9.30-15.30 saranno istituiti restringimenti di carreggiata puntuali da piazza della Libertà a via Spaventa con una corsia residua per la circolazione.

Giovedì 18 gennaio inizieranno le operazioni di posa dei ganci per la linea di contatto per l’alimentazione dei tram in via Cavour. Anche in questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata puntuali tra piazza San Marco e via Venezia.