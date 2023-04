Tramvia, la prossima settimana nuovi lavori in piazza della Libertà

Firenze, 28 aprile 2023 – Dalla prossima settimana scatta una nuova fase dei lavori di realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. La novità più rilevante è quella relativa ai due nuovi cantieri che saranno attivati in piazza della Libertà, rispettivamente sulla zona di parcheggio sul lato viale Matteotti e su un’area a centro carreggiata fronte Parterre.

L’allestimento dei cantieri è programmato in orario notturno in due notti successive: si inizia martedì sera (dalle 21) con l’area di parcheggio con chiusura del parcheggio tra la parte centrale della piazza e la carreggiata sul lato di viale Matteootti. Nessuna variazione per la viabilità: restano a disposizione quattro corsie, due in direzione viale Lavagnini (con accesso ai posti auto lungo la parte centrale lato Parte) e due verso viale Don Minzoni-via Pier Capponi. Dalle 21 di mercoledì sarà la volta del cantiere fronte Parterre. Le lavorazioni si svilupperanno sulla parte centrale della carreggiata su tutto il tratto da via Ponte Rosso a viale Don Minzoni (intersezioni escluse). Per la circolazione saranno a disposizione due corsie verso viale Lavagnini e due corsie verso viale Don Minzoni, le prime sul lato centro piazza, le seconde sul lato Parterre. Durata prevista 90 giorni.

Intanto proseguono i lavori in viale Lavagnini. Dal 2 maggio è in programma l’intervento sui sottoservizi per il nuovo impianto di illuminazione pubblica nell’area di intersezione con via Santa Caterina d’Alessandria. Le lavorazioni sono articolate in quattro fasi: la prima, da martedì prossimo a fine lavoro, prevede l’apertura di alcuni piccoli cantieri ai lati dell’attraversamento pedonale (che sarà sempre utilizzabile) e tra via Santa Caterina d’Alessandria e via Bonifacio Lupi (incroci sempre aperti). Le successive fasi sono invece programmate in orario notturno con ulteriori piccoli cantieri in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via Santa Caterina d’Alessandria allestititi in modo alternato senza mai chiudere l’incrocio. Durata prevista 20 giorni.

Rimanendo in viale Lavagnini, la settimana successiva sarà effettuata in orario notturno l’ispezione di un chiusino di Publiacqua propedeutica alla realizzazione degli allacci alla nuova mega conduttura dell’acquedotto. Il chiusino si trova in corrispondenza dell’attestazione semaforica con via Santa Caterina d’Alessandria. Da mezzanotte alle 5 di martedì 9 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata con una corsia residua per i veicoli diretti verso piazza della Libertà. Nessun provvedimento per chi svolta verso via Santa Caterina d’Alessandria.