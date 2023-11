Tramvia, indagini sugli alberi. E i cantieri si allargano

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea Fortezza-Libertà-San Marco la cui fine è prevista per marzo con la prima corsa, nel caso il ministero dei Trasporti dia subito l’autorizzazione, già da aprile. Domani, dalle 21, è prevista la modifica del cantiere nell’area tra viale Strozzi e viale Lavagnini. Le direttrici della circolazione restano le attuali: due corsie dal sottopasso della piazza Bambine e Bambini di Beslan verso viale Strozzi (con possibilità di proseguire nel sottopasso Strozzi oppure imboccando le corsie di superficie di lato al sottopasso) e due verso viale Lavagnini.

Sempre domani ma in orario notturno sono in programma le prove di trazione di alcuni alberi in viale Don Minzoni. Fino al 24 novembre dalle 21 alle 5 sarà in vigore un restringimento di carreggiata sul lato numero civici dispari (da piazza della Libertà al civico 21). Successivamente, lunedì 27 e martedì 28 novembre, saranno eseguire anche sugli alberi lato numeri civici pari con restringimento sul marciapiede tra via Pier Capponi e via Giacomini (dalle 9 del primo giorno alla mezzanotte del secondo). Domattina prenderanno il via anche gli interventi sugli alberi di viale Milton. Le operazioni, che dureranno un paio di giorni, saranno effettuate in orario 9.30-12 e 14-15.30 con restringimenti della strada.

Martedì 21 novembre, sempre dalle 21, è in programma la modifica del cantiere in piazza della Libertà nel tratto tra via Lorenzo il Magnifico e viale Lavagnini. Anche in questo caso non ci sono variazioni per quanto riguarda la circolazione: restano ancora disponibili quattro corsie di cui due verso viale Lavagnini e due verso viale Matteotti.

Inizieranno la sera successiva e andranno avanti per tre notti consecutive i cantieri sull’istallazione di cavi elettrici in viale Lavagnini. In orario 21-5 nelle notti tra mercoledì 22 e sabato 25 novembre sono previsti restringimenti puntuali nel tratto immediatamente dopo via Duca d’Aosta. Resterà una corsia per la circolazione in direzione di piazza della Libertà.

