Auto contro la tramvia, linea T1 interrotta

Firenze, 10 maggio 2022 - Incidente tra un'auto e un convoglio della tramvia nei pressi della fermata Federiga, tra viale Nenni e viale Talenti. La linea T1 - quella che unisce Villa Costanza a Careggi - è stata quindi temporaneamente sospesa per consentire la rimozione dei veicoli e i rilievi del sinistro. Come spiegato da Gest sui social, la linea è stata fermata fra le fermate Arcipressi e Batoni, mentre è rimasta sempre regolare tra Villa Costanza e Arcipressi e tra Batoni e Careggi. Tuttavia il servizio di trasporto dei viaggiatori è stato garantito dagli autobus attivati per l'occasione.

Poco dopo le 22 Gest ha comunicato la ripresa regolare del servizio.