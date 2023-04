Tramvia, Giorgetti: “Giani è in linea con Nardella”

Firenze, 27 aprile 2023 - "Il proseguimento della tramvia al Meyer è nel protocollo sottoscritto, non è una novità, è una cosa che si prevede di fare attraverso una specifica progettazione. Il presidente Giani ha ipotizzato, una volta che saranno finite tutte le tramvie, un sotto-attraversamento che in piazza Beccaria faccia capolinea e si ricolleghi per prendere la tramvia verso Bagno a Ripoli: sono ipotesi però successive a quelle che stiamo realizzando quindi Giani è in linea con il sindaco Nardella". Lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, rispondendo in Consiglio comunale ad un question time posto da Alessandro Draghi (Fdi) sul tema della tramvia. "Giani ha detto che è bene completare la rete tramviaria e portarla a Sesto, Campi e Bagno a Ripoli e quando avremo finito si porrà il problema dell'attraversamento", ha precisato.

Nic.Gra.