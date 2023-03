Tramvia Firenze, il cantiere in viale Lavagnini si sposta verso il centro strada

Viale Lavagnini

Firenze, 2 marzo 2023 – Nuovi cambiamenti a Firenze, in viale Lavagnini, per i lavori della linea tramviaria T2 che collegherà la Fortezza a piazza della Libertà e piazza San Marco.

Durante la riunione settimanale del coordinamento dei lavori l’impresa ha confermato la modifica dell’area interessata dal cantiere lato piazza della Libertà.

Sono infatti terminati i lavori preparatori e quindi possono prendere il via le operazioni legate alla realizzazione della sede tranviaria.

Dalle 21 del 3 marzo, riporta una nota di Palazzo Vecchio, scatterà quindi la traslazione dell’area di cantiere al centro del viale nel tratto tra via Landino e via Poliziano: le due corsie destinate al traffico veicolare saranno posizionate lato edifici, configurando l’assetto della viabilità con la linea tranviaria in funzione.

Successivamente la stessa operazione sarà replicata nel tratto precedente, tra via Landino e piazza della Libertà.

Per quanto riguarda piazza San Marco e via Cavour, si precisa ancora dal Comune, il tecnico responsabile dell’impresa Cmb ha comunicato che le lavorazioni per la posa della pavimentazione in pietra non sono completate e pertanto l’avvio del cantiere nella parte centrale è stato riprogrammato per la settimana successiva con le stesse modalità: ovvero inizio dell’allestimento dalle 21 di lunedì 13 marzo con conclusione alle 5 del mattino successivo.

Contestualmente saranno restituite alla circolazione le corsie lato basilica e riaperto il primo tratto di via Cavour tra la piazza e via della Dogana, mentre sul tratto successivo fino a via Micheli proseguiranno i lavori sul marciapiede.

Niccolò Gramigni