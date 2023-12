Tramvia Firenze, rinvio per la modifica del cantiere in piazza Libertà

Firenze, 6 dicembre 2023 - È stata rinviata alla sera di mercoledì 6 dicembre, la modifica del cantiere della linea Fortezza-Libertà-San Marco, a Firenze. É quanto ha comunicato la ditta che effettua i lavori.

L'annuncio si trova nella rete civica del Comune di Firenze. Le operazioni riguardano il tratto da via del Ponte Rosso e viale Don Minzoni dove il cantiere sarà traslato in adiacenza al Parterre e la viabilità spostata nella parte centrale della carreggiata.

Confermato l'avvio delle modifiche alle 21. Quella di Fortezza-Libertà-San Marco è una delle linee più attese in città, anche se una parte politica - in particolare Mario Razzanelli di Fi - non molla e ogni volta che c'è l'occasione chiede di cancellare l'intera rete del tram.