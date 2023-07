Tramvia, binari in viale don Minzoni Il cantiere trasloca a centro strada E adesso i lavori mettono il turbo

Lavori in notturna agli attraversamenti semaforici di viale Lavagnini e piazza della Libertà. Ma anche una rivoluzione per il traffico in viale don Minzoni con lo spostamento del cantiere a centro carreggiata. Sono le principali novità che la cura del ferro porterà a Firenze durante la prossima settimana con uno sprint sui lavori della linea che cucirà viale Lavagnini a piazza della Libertà per poi arrivare in San Marco.

Ma, per i fiorentini, ci sarà da stringere i denti, soprattutto per chi punta verso Campo di Marte e viale dei Mille. La prima novità infatti scatterà oggi con il via ai lavori per la realizzazione della sede tramviaria. Il cantiere sarà trasferito al centro di viale Don Minzoni. Alle auto resteranno le due corsie lato Parterre nel tratto Pier Capponi-Giacomini. Ma non finisce qui. È anche previsto un restringimento in viale Da Vinci.

La strozzatura sarà all’intersezione con viale Don Minzoni, mentre è previsto anche un cambio di senso nel tratto tra il viale e via Fra Bartolommeo. Tutti lavori necessari alla sistemazione dei binari della tramvia. Sotto i ferri, nel frattempo, resteranno viale Lavagnini e piazza della Libertà con interventi realizzati in orario notturno, dalle 22 alle 5 di mattina per evitare un impatto troppo invasivo sulla circolazione.

Il via a questa fare dei lavori scatterà il 24 luglio.

Si inizia in viale Lavagnini (tratto dal numero 7 a piazza della Libertà nella direttrice verso la piazza), a seguire i lavori interesseranno piazza della Libertà (dal numero 4 a viale Lavagnini e sul fronte opposto al numero 4 all’intersezione con viale Lavagnini nelle corsie lato interno della piazza verso viale Matteotti), per poi tornare in viale Lavagnini (dal numero civico 5A a piazza della Libertà). Intanto in piazza San Marco stanno andando avanti le operazioni di posa degli scambi che consentiranno alla tramvia di cambiare binario e alternarsi. Una volta finita questa operazione l’attenzione sarà tutta su via Cavour. A fine settembre infatti è previsto un doppio senso di marcia e la sospensione della pista ciclabile. La mossa servirà per far sfogare il traffico di via La Marmora e via La Pira che poi saranno chiuse dai cantieri.

L’assetto resterò in vigore da ottobre a novembre. Le imprese intanto negli scorsi giorni hanno confermato a Palazzo Vecchio il rispetto dei tempi con il pre-esercizio fissato a marzo. Poi le commissioni dovranno stabilire quando scoccherà la messa in esercizio.