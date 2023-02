Tramvia al Parterre Negozianti riuniti "Ora compensazioni"

Misure di sostegno per i commercianti colpiti dai lavori per la realizzazione della tramvia, un cronoprogramma dettagliato e lo sviluppo di un piano parcheggi alternativi. E’ il tris di proposte che i commercianti di piazza della Libertà hanno presentato al Comune nel corso dell’assemblea organizzata da Confesercenti Firenze e dal centro commerciale naturale Parterre. Insieme a cinquanta titolari di attività, all’incontro hanno partecipato l’assessore al commercio Giovanni Bettarini, l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli e il presidente di Confesercenti Firenze Santino Cannamela.

Partendo dalla premessa che il completamento della tramvia è considerato uno dei progetti più importanti per sviluppare la nuova mobilità cittadina ed adeguarla ai processi di modernizzazione che ovunque riguardano le principali città d’Europa, sia Confesercenti che il Comitato Parterre, hanno presentato a Palazzo Vecchio un proprio documento "salva attività". Innanzitutto, i commercianti hanno chiesto un cronoprogramma dettagliato, il rispetto della tempistica e un monitoraggio continuo. Maria Pia Funiciello, presidente del Comitato Parterre, insiste su questo tasto, sostenendo che "solo attraverso il rapporto quotidiano con l’amministrazione e i tecnici incaricati di monitorare il cantiere si possano trovare le migliori soluzioni.

Tra le richieste anche un pacchetto "compensazioni", con la predisposizione di misure di natura economica, naturalmente in base ad una valutazione seria dell’impatto per zone e anche per singola impresa. Infine, le attività chiedono anche la predisposizione di parcheggi alternativi e agevolazioni su quelli esistenti. "Siamo solo all’inizio – sottolinea Cannamela - di un lungo percorso che vedrà la nostra associazione impegnata sul campo".

Rossella Conte