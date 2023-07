Tramvia, ad agosto si allarga il cantiere Il Comune ha previsto restringimenti sui viali per la posa delle rotaie

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Con il mese di agosto è previsto l’ampliamento del cantiere in piazza della Libertà e ulteriori lavorazioni in viale Lavagnini, viale Don Minzoni, viale Matteotti e via Cavour.

Per quanto riguarda piazza della Libertà, da martedì 1 agosto i lavori per realizzare la sede tranviaria e le altre opere andranno a interessare la porzione della piazza lato viale Matteotti. Saranno mantenuti il collegamento tra viale Matteotti e viale Lavagninirientro su viale Matteotti (tre corsie lato centro piazza) e quello da via Lorenzo il Magnifico-via Pier Capponiviale Don Minzoni (due corsie lato Parterre) mentre la direttrice viale Matteotti-viale Don Minzoni sarà interrotta. In alternativa si dovrà utilizzare via Masaccio con accesso da tre viabilità: da viale Mazzini, da via La Farina, da via Benivieni. Passando in viale Lavagnini, in orario serale (20-24) è previsto lo scarico e il getto di calcestruzzo per la posa delle rotaie. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata nel tratto tra il numero civico 46 e via Leone X in direzione della Fortezza nei giorni di martedì 1 a mercoledì 2 agosto, giovedì 3 agosto, da lunedì 7 a martedì 8 agosto, il 24 agosto e il 31 agosto. Inizieranno invece il 2 agosto i lavori relativi agli attraversamenti semaforici in via Cavour.