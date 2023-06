Tramvia a San Marco Gli scambi in 90 giorni Rivoluzione per 11 linee E il ’giunto’ passa il test

Undici linee del bus deviate e piazza San Marco chiusa per 90 giorni per consentire l’arrivo dei due scambi da 20 metri l’uno che consentiranno a Sirio di piazzarsi su uno o l’altro dei due binari che avrà a disposizione. Una delle operazioni più delicate di tutto il cantiere Vacs che porterà la tramvia dritta al cuore di Firenze scatterà nella notte fra sabato e domenica. Dall’11 giugno piazza San Marco chiuderà al transito per 90 giorni con la riorganizzazione delle seguenti linee di Autolinee Toscane: 1, 6, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 32, 52 e C1.

"La chiusura – spiega l’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti – permetterà la nuova fase della cantierizzazione che prevede interventi sui sottoservizi, la realizzazione della sede tramviaria con la posa degli scambi in corrispondenza delle intersezioni con via Battisti e via degli Arazzieri". La fine dell’intervento è programmata entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Una roba mica semplice visto che, ogni giorno qui si contano 1.800 passaggi di bus.

"Sarà anche l’occasione per eseguire importanti lavori di risanamento su via XVII Aprile e via della Colonna". Ma come cambia la viabilità? La prima rivoluzione sarà per le auto. La corsia lato basilica diventerà a senso unico da via Cavour verso La Pira. Cambio di senso anche per via La Pira (da San Marco verso Dogana) e via della Dogana (da La Pira a Cavour). Questo consentirà ai mezzi in arrivo da via La Marmora di arrivare in piazza e, passando a lato basilica, di rientrare in via La Pira e proseguire in via La Marmora per tornare sui viali. Gli autorizzati potranno proseguire anche in via Cavour verso il centro. "Sul fronte bus – spiegano da Autolinee – invece le modifiche comporteranno la soppressione di 21 fermate e l’istituzione di 4 nuove fermate lungo i nuovi tragitti dove non ci sono fermate preesistenti. Tra le modifiche la soppressione delle fermate intorno a piazza San Marco e tutte quelle presenti nella stessa piazza. In via XXVII Aprile soppresse entrambe le fermate come anche le due fermate in via Battisti. Rimarranno, come fermate più vicine, quelle di La Pira, al rettorato e in fondo a via Cavour (Cavour San Marco)". Le linee 6, 14, 23 e C1 continueranno a transitare da San Marco, ma con fermate in via La Pira e in via Cavour. Le linee che non attraverseranno più San Marco dovranno invece fare un percorso alternativo, che vedrà l’utilizzo di fermate esistenti sul percorso e 4 nuove fermate (Milton-Poliziano, Landino, Cavour Guelfa, La Marmora-Matteotti) istituite per questa fase. "I percorsi alternativi – aggiungono – potrebbero produrre un prolungamento di percorso e tempi". Terminata la posa degli scambi, non resterà che collegarli con i binari. Questa fase prenderà il via da settembre. "I tempi – conclude Giorgetti – sono in regola e la fine dei lavori per la Vacs è prevista per marzo con la messa in esercizio. Prevediamo ora un periodo di assestamento: monitoreremo la viabilità per intervenire su direttrici e tempi semaforici come in via Santa Caterina d’Alessandria-via Nazionale verso la stazione". Buone notizie infine per il giunto anti-vibrazioni che sarà posto lato basilica per proteggere la chiesa dal passaggio del tram. I primi test hanno dato buoni risultati: la riduzione del rumore prevista (fino a -3 decibel) è stata superata dai primi test con una media di -5 decibel con punte di -14.

Claudio Capanni