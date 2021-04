Firenze, 12 aprile 2021 - Gli smartphone sono entrati in azione. Chi ha dato uno sguardo fuori dalla finestra nella sera di lunedì 12 aprile ha Firenze ha visto un tramonto da favola, reso ancora più suggestivo dalla giornata di pioggia. Il sole infatti, al tramonto, si è in qualche modo fatto spazio in mezzo alle nuvole.

E i raggi hanno illuminato il cielo grigio, per un effetto che molti hanno immortalato in foto, poi condivise sui social. Un tramonto che ha chiuso una giornata non buona dal punto di vista meteo, con pioggia e grandine in diverse parti della Toscana, regione dove per tutto il giorno è rimasta in vigore un'allerta gialla per rischio idrogeologico.