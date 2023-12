Tram, spariti 30 milioni: "Sei del Pd? Meloni punisce"

Nuovi grattacapi sulla futura linea 4 della tramvia che collegherà i rioni lungo l’asse della Pistoiese, e che successivamente, in una seconda tranche, arriverà fino a Campi. Prima di Sirio in terra fiorentina, a Roma su binari paralleli che non convergono c’è l’intesa sull’opera tra minoranza e maggioranza.

A protestare sul definanziamento dell’infrastruttura è il deputato dem Federico Gianassi: "In occasione della manovra di bilancio ho presentato un atto che impegnava il governo a ripristinare i 30 milioni di euro tagliati alla linea 4.1 della tramvia – sbotta l’onorevole –. Abbiamo contestato fin dall’inizio la scelta del governo che nelle maglie del bilancio aveva cancellato queste risorse necessarie per lo sviluppo del trasporto cittadino su rotaia che unisce i quartieri della Leopolda alle Piagge e preliminare alla realizzazione della linea 4.2 dalle Piagge a Campi Bisenzio, che deve essere realizzata anche con i fondi del Pnrr entro il 2026".

"L’atto che ho presentato oggi in Aula ha ricevuto il parere contrario del governo e il voto contrario della destra che lo ha affossato – continua Gianassi –. Ritengo questa scelta grave, sbagliata ed evidentemente ostile alla Città di Firenze".

"Non è la prima occasione nella quale la città viene penalizzata e danneggiata dall’atteggiamento delle destre, ma evidentemente non conoscono Firenze ed i fiorentini – conclude Gianassi –. Nessuno si piegherà e continueremo a lavorare per la crescita e il bene di Firenze".

Insorge anche Nardella su X: "Confermato il taglio di 30 milioni alla tramvia Firenze-Campi nonostante i tempi di esecuzione siano rispettati. Se sei una città di centrosinistra il governo Meloni ti punisce così. Una vergogna".

Nel dettaglio la linea 4.1 sarà lunga 6,2 chilometri e si connetterà con la linea 1 Scandicci-Stazione-Careggi in corrispondenza della fermata Porta al Prato-Leopolda e proseguirà poi lungo il sedime ferroviario della dei vecchi binari Firenze-Empoli dismessi fino alla ex Stazione delle Cascine. Passerà poi sotto ponte all’Indiano e arriverà nei pressi di via Piemonte per poi proseguire lungo il canale della Goricina fino alla stazione delle Piagge. Qui ci sarà il capolinea, almeno fino a quando la linea non si prolungherà con la 4.2,fino a Campi. In totale farà 13 fermate.