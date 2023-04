Tram sottoterra Tutti contro tutti Gelo Nardella, le destre scatenate

di Emanuele Baldi

Il centrodestra gongola ("Pd armata Brancaleone", "Meno parole, più concretezza"), Italia Viva prende tempo ("Capiamo meglio il progetto prima di esprimerci"), il sindaco Dario Nardella glissa seccato ("Ora noi abbiamo altre priorità. Ai nostri cittadini dobbiamo parlare un linguaggio concreto, occuparci di cose che si possono fare").

Effetti prevedibili del ciclone Eugenio Giani che, con un colpo di teatro, ha rimesso all’improvviso – quando le bocce erano più o meno di nuovo ferme – al centro del dibattito cittadino l’argomento più caldo e divisivo degli ultimi trent’anni, la tramvia. O meglio, tema ancora più rovente: i binari nel centro storico.

E dove? "Sottoterra" auspica il governatore con "due chilometri di linea a venti metri di profondità, un collegamento da via Jacopo da Diacceto, quindi dalla stazione, alla zona di piazza Beccaria, un’unica fermata in piazza della Repubblica sotto la quale la maggior parte dei reperti archeologici sono già stati ’recuperati’ durante i lavori di riqualificazione di fine Ottocento". Obiettivo dichiarato: rendere il tram più appetibile per i quartieri est (Campo di Marte e Gavinana in primis) garantendo ai loro residenti un accesso al centro più veloce.

Palazzo Vecchio – che inizialmente aveva preferito tacere di fronte alla proposta di Giani – ieri ha liquidato rapidamente l’argomento con il sindaco che non ha lasciato spazio ad alcune apertura: "Se mi interessa parlare ora del sottoattraversamento del centro con la tramvia come discusso da Giani? No, direi di no. Vogliamo realizzare i progetti che abbiamo e che sono già tanti". Fine della trasmissione? Eh no, il boccone è troppo invitante per le opposizioni.

Ecco il capogruppo della Lega in Regione Giovanni Galli insieme al collega di Palazzo Vecchio Federico Bussolin: "È tutto bellissimo: Giani che parla da sindaco di Firenze e smentisce il sindaco di Firenze Nardella andando ben oltre il casus che ha portato all’espulsione dalla sua giunta di Cecilia Del Re. Lei parlava di far arrivare il tram in piazza Duomo, Giani di fare una metropolitana sotto il Duomo, dopo che per decenni le varie amministrazioni di sinistra, da Domenici in poi, hanno avversato il progetto (avanzato dal centrodestra) riempiendo la città di binari ferroviari per realizzare le tramvie".

Picchia duro anche Forza Italia, da sempre su posizione anti-tram, con il capogruppo in Regione Marco Stella che parla senze mezze misure di "un dibattito surreale, che dimostra lo stato confusionale in cui versa il partito che amministra Firenze e la Regione". "Nel momento in cui gli amministratori del Pd stanno realizzando l’ennesima linea della tramvia, con l’inutile e dannoso passaggio in una parte del centro storico (tratto Cavour-San Marco), un altro esponente del Pd propone di realizzare un tratto di 2 chilometri di rotaie in sotterranea per bypassare il centro storico – attacca Stella – Contemporaneamente, stanno per ripartire le talpe che scaveranno per realizzare sotto terra il tracciato dell’alta velocità ferroviaria. Dunque, tutto questo dimostra che si poteva realizzare quel che Forza Italia dice e propone da 20 anni: la metropolitana. L’unico mezzo di trasporto davvero modernoe veloce".

Sulla questione anche il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai:

"I fiorentini – dice – hanno il diritto di capirci qualcosa: la linea 3 in superficie lungo i viali è confermata o no? Perché noi siamo da sempre favorevoli a rimettere in discussione l’ennesima estensione dei tracciati tramviari lungo i viali, soprattutto in assenza dei tunnel di piazza Libertà e piazza Beccaria inizialmente previsti e poi cancellati. Prudente Maurizio Sguanci, presidente del Q1 ed esponente di Italia Viva: "Dovrei approfondire meglio, capire come la linea sotterranea entrerebbe in collegamento con le altre per poter dare un parere più aveduto".