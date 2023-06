Tram in San Marco, rivoluzione bus Il Comune lavora ai nuovi percorsi

Una riorganizzazione di dieci linee bus di At, tutte quelle che attualmente transitano dalla zona di piazza San Marco. È la mini rivoluzione che Palazzo Vecchio si stra preparando ad affrontare in vista dell’arrivo degli scambi dei binari in piazza San Marco. Uno degli scambi sarà all’altezza di via degli Arazzieri, l’altro all’altezza di via Battisti. Serviranno a Sirio per scambiarsi con altri mezzi, in zona fermata. La posa durerà 90 giorni. Palazzo Vecchio sta già lavorando alla riorganizzazione delle linee e il piano sarà presentato a tutti i cittadini la prossima settimana.

Prevederà linee di deviazione lungo il tracciato Arazzieri-Battisti e deviazioni sui viali. Verso San Marco le direttrici percorse saranno via Cavour e via de Pucci mentre arrivando dai viali, sarà via La Marmora. La riorganizzazione partirà dopo il 10 giugno, cioè con la fine delle scuole in modo da far correre i mezzi in un traffico maggiormente soft rispetto a quello ordinario.

I cambiamenti dovrebbero interessare le linee 1,6,11,14,17,20,23,31,32 e infine la linea C1. Con il cambio delle linee il Comune provvederà anche ad effettuare opere di manutenzione stradale in via XVII aprile e via della Colonna.

Intanto i sindacati chiedono una risposta adeguata in termini di informazione al Comune. "Visto l’avanzamento dei lavori in piazza San Marco – commentano dal sindacato Fast Confsal – siamo a chiedere con urgenza una campagna informativa dei cambiamenti che subiranno le linee del serviziourbano di Autolinee Toscane. Tale campagna informativa a mezzo di stampa e canali social, con un supporto, nel primo periodo, con punti informativi che aiutino l’utenza a capire i cambiamenti in atto. Non si deve assolutamente pensare che tale problematica possa ricadere sui lavoratori, i conducenti di linea, che potrebbe appesantire ulteriormente il loro carico stressogeno. Siamo disponibili ad un tavolo di confronto".

