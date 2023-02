Tram a Campo di Marte "Piante giù? Pochissime E sul tragitto ascoltiamo il parere dei residenti"

di Iacopo Nathan

"Il Quartiere 2 ha particolarmente a cuore la salvaguardia degli alberi di Campo di Marte, e non saranno tanti ad essere abbattuti". Il futuro del popoloso e elegante rione tiene ancora banco, tra l’imminente arrivo di una profonda trasformazione con il nuovo stadio Franchi e la linea tramviaria, e i cittadini interessati a preservare l’animo del quartiere.

Tanti residenti, infatti, alla ricerca di risposte e notizie riguardanti il futuro del rione, si sono uniti in un comitato chiamato "Vitabilità", che si pone come obiettivo quello di preservare e salvare l’area.

Una delle tematiche centrali dei cittadini è proprio il futuro del verde, c’è la paura che potrebbe essere ’spodestato’ dal cemento e dai binari del tram. A chiarire la questione, però, ci ha pensato il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, che ha provato a rassicurare i cittadini.

"Il verde del rione è un tema a cui teniamo molto. Ho letto numeri di alberi da tagliare che non esistono. Verranno tolti solo alcuni pini, sia per un discorso urbanistico che di salute della pianta, e pochi altri alberi dove sorgeranno le fermate. Si tratta di un numero davvero basso".

Ma sono altri i temi su cui Pierguidi si è soffermato, come per esempio quello del tragitto che la tramvia percorrerà, ancora tutto da chiarire. "Voglio specificare, oltre che per la situazione della vegetazione – continua - che il tragitto della tramvia verrà vagliato metro per metro dal quartiere, che avrà l’ultima parola. Nei prossimi giorni ci verrà proposto un tragitto, e noi faremo i nostri studi, ponendo la massima attenzione anche su quelle che sono le richieste dei cittadini. Diciamo che il Q2 è uno di quelli dove il peso dei cittadini si fa sentire di più e sono anche più ascoltati. Ho letto le paure dei cittadini anche per quanto riguarda il periodo di cantieri e lavori che ci attende, ci piacerebbe accontentare tutti, non avere cantieri e avere infrastrutture nuove pronte da subito. Sono preoccupato anche io come e quanto i commercianti, anche perché sappiamo quanto sono una risorsa per il tessuto sociale del nostro quartiere. L’importante è che il periodo che ci attende non venga preso sotto gamba, che i lavori vengano fatti bene e nel minor tempo possibile, perché sono sicuro che poi un mezzo come il tram sarà una risorsa importante. Saremo sicuramente in prima fila durante questi momenti delicati, e ci faremo sentire se le cose non dovessero andare come ci aspettiamo".

Poi anche una battuta sullo stadio: "Sarà bello avere finalmente in impianto nuovo e moderno - conclude Pierguidi -, che sarà motivo di lustro ancora di più per il Quartiere 2. Va sottolineata la bravura del sindaco Nardella nell’ottenere i fondi del Pnrr".