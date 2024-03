Tragico incidente. Schianto contro il muro. Muore a 74 anni dirigente sportivo

Domenica di sangue. Ieri sera u’altra vita stroncata a seguito di un incidente stradale sulla collina pistoiese. Si chiamava Gianluigi Parenti, aveva 74 anni: di origini modenesi, viveva a Signa ed era un noto dirigente del mondo del ciclismo.

Secondo una prima ricostruzione, Parenti viaggiava lungo la SS66 ’Modenese’ a bordo della sua Mercedes, in direzione Pistoia. Poco dopo l’abitato di Cireglio l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto, andando dritto su un tornante e schiantandosi rovinosamente contro il muro di una casa adiacente alla sede stradale. L’auto ha poi terminato la folle corsa contro un’altra automobile in sosta.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi, allertati dai residenti dell’abitazione: spaventati per il boato, erano usciti subito per capire che cosa fosse successo. Sul posto sono arrivati i sanitari della Misericordia di Pistoia e l’automedica, unitamente alla polizia municipale e ai vigili del fuoco.

Fin da subito, però, è stato chiaro che lo scontro era risultato fatale: per Parenti non c’era più nulla da fare, se non constatare l’avvenuto decesso.

Tutta da chiarire la dinamica del tragico incidente, che tuttavia non dovrebbe essere legato all’ondata di maltempo, caratterizzata da forti piogge, che ha colpito la Toscana centrale nella serata di ieri. Probabilmente alla base della perdita di controllo dell’auto ci sarebbe stato un malore, ma al momento è impossibile stabilirlo con certezza. Sotto choc la moglie di Parenti, che comunque per una circostanza fortuita risulterebbe illesa.

Sul posto, in serata, è intervenuto il magistrato di turno del tribunale di Pistoia per un primo sopralluogo sul teatro dell’incidente: resta da capire se gli inquirenti disporranno l’autopsia sul corpo di Gianluigi Parenti per capire che cosa sia effettivamente successo e per accertare le cause della morte.

Quel che è certo è che si conta un’altra vittima lungo la Modense, strada che negli anni è finita spesso nel mirino per la sua pericolosità.

Alessandro Benigni