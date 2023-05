Tragica caduta di 5 metri nel vano di un montacarichi: 55enne muore sul lavoro a Barberino Valdelsa

Barberino Valdelsa (Firenze), 2 maggio 2023 - Tragico incidente sul lavoro in via Monsanto a Barberino Valdelsa. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni di Staggia Senese.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli addetti della sicurezza sui luoghi del lavoro della Asl intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe precipitato nel vano di un montacarichi mentre era alla guida di un muletto. Un salto di circa 5 metri che purtroppo di è rivelato fatale. Il 55enne avrebbe manovrato la macchina operatrice nelle vicinanze del montacarichi proprio per spostarvi del materiale. Sono stati i colleghi ad allertare i soccorsi, la centrale operativa del 112 ha fatto alzare in volo anche l’elisoccorso, ma per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Barberino Valdelsa per raccogliere elementi di supporto alle indagini.

Fabrizio Morviducci