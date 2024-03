Tragedia in Egitto L’addio a Belardi

Sarà celebrato oggi alle 10 nella chiesa di San Lorenzo il funerale di Marco Belardi, che nella giornata di ieri è stato salutato per l’ultima volta da amici e conoscenti nella sede della Pubblica Assistenza di Campi. Belardi, 60 anni, è morto a Marsa Alam, in Egitto, circa due settimane fa, mentre era in vacanza con la compagna. Per un malore improvviso. Un’altra tragedia che ha scosso Campi a poco tempo di distanza dalla scomparsa di Alessio Rapezzi, 49 anni, anche lui mentre era in vacanza con la compagna a Sharm El-Sheikh, sul lato opposto del Mar Rosso rispetto a Marsa Alam. Due morti identiche nel giro di neanche un mese e nello stesso paese. Due campigiani che non ci sono più a dispetto della loro giovane età e che in tanti hanno voluto ricordare sia in città che sui social. È stato soprattutto qui che le parole hanno lasciato un segno tangibile del dolore di chi conosceva entrambi. Con un’ondata di commozione che ha invaso per tutto marzo Facebook, vera e propria ‘bacheca della tristezza’: cuori, mani unite in segno di preghiera e tanti messaggi di condoglianze. Messaggi che non si sono fermati neanche negli ultimi giorni: "Ciao amico dall’animo dolce", scrive Vincenzo, "Voglio ricordarti sempre sorridente" sono invece le parole di Giusy, mentre Andrea sintetizza il proprio stato d’animo con un "Ci mancherai tantissimo".

Quando si è diffusa la notizia della sua morte, fra i primi a ricordarlo era stato un ex collega, ma soprattutto amico: "Era il massimo che si potesse avere come collega di lavoro": era stato questo il ricordo commosso di Marco, adesso in pensione, ma che insieme a Belardi ha condiviso il percorso lavorativo per almeno un paio di anni all’interno della ditta ‘Anonimo Fiorentino’, specializzata nella produzione di borse. "Si occupava un po’ di tutto – aveva aggiunto Marco -, soprattutto del controllo della lavorazione, che tutto insomma procedesse per il verso giusto". E che il rapporto fra i due fosse stretto lo dimostrano sia le parole postate su Facebook dall’amico ("Sarai sempre con me") che quelle pronunciate con noi al telefono: "Due anni, quando si parla di lavoro, possono sembrare un periodo non molto lungo, ma noi eravamo insieme e sarà impossibile dimenticarlo". "Non mi capacito, a volte la vita è davvero ingiusta", dice Riccardo.