Tragedia in cantiere. Giardini e ciclabile subito. Lunedì ripartono i lavori nel quartiere

Con gli occhi ancora pieni di dolore, poche ore dopo la tragedia del crollo del cantiere in via Mariti, il sindaco Dario Nardella aveva rivolto un appello a terminare i lavori delle opere pubbliche esterne. Quei lavori dal 4 marzo ripartiranno. La società incaricata della realizzazione su indicazione di Esselunga riprenderà – come si spiega dal Comune – gli interventi sulle opere pubbliche esterne al cantiere interessato dal crollo. Tra le opere che dovranno essere portate avanti figurano quelle legate a viabilità, marciapiedi, piste ciclabili e alberature. La ditta incaricata – altro punto centrale – non è titolare di alcun subappalto né di alcuna lavorazione comunque connessa con il cantiere per l’edificio commerciale, sotto sequestro della magistratura. Esselunga inoltre si impegna a proseguire la lavorazione anche con la realizzazione del giardino in via Ponte di Mezzo, del quale si accollerà gestione e manutenzione.

Su via Mariti la politica è a lavoro. Il Pd ne ha discusso anche in un’assemblea dedicata, con Andrea Orlando e Franca Alacevich. Si è parlato della ‘Carta Firenze’, proposta dal segretario regionale Dem Emiliano Fossi su cui il Pd toscano sta promuovendo confronti tecnici e politici con sindacati, imprese e amministrazioni locali. La volontà è quella di costruire patti e atti per eliminare la logica del massimo ribasso, del subappalto senza controlli e per promuovere formazione e prevenzione. "Per noi questa è oggi una priorità" dice il coordinatore della segreteria regionale del Pd Andrea Giorgio. Tanto impegno c’è anche da parte dei cittadini. È nata ad esempio l’assemblea ‘16 febbraio’, che porta proprio il ricordo di quel terribile giorno in cui sono morti cinque operai: il coordinamento è formato da abitanti e commercianti della zona di Ponte di Mezzo, i quali chiedono che ci sia un’area verde in questa area.

L’assemblea ha già annunciato, a un mese dal crollo (dunque 16 marzo), di voler organizzare un presidio davanti al cantiere con l’inizio di una raccolta firme per il parco pubblico. Intanto sulle opere pubbliche esterne il sindaco Nardella ha ringraziato "Esselunga per aver accolto velocemente la nostra richiesta. Le opere pubbliche previste in questa parte della città sono attese dai cittadini da molto tempo e renderanno il quartiere più vivibile". Si chiedono invece chiarimenti da Sinistra Progetto Comune: "Dal sindaco non una parola anche solo sull’ipotesi di andare oltre l’idea di un centro di grande distribuzione, come chiede la cittadinanza", affermano Bundu e Palagi.

