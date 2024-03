Tragedia di via Mariti: "Messa per gli operai"

Nel trigesimo della morte dei cinque operai nel crollo del cantiere di via Mariti oggi alle 18, l’arcivescovo Giuseppe Betori presiederà una messa in suffragio nella chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. "Come comunità cristiana vogliamo ricordare nella preghiera e affidare al Signore questi nostri fratelli" afferma Betori. "Con la sofferenza nel cuore, che unisce tutta la città – spiega – desideriamo invocare consolazione per le loro famiglie, i loro cari che ne piangono la scomparsa avvenuta in modo così tragico e ingiusto. Nella preghiera vogliamo anche invitare tutti ad una cultura della cura, all’esercizio della responsabilità, perché il lavoro e le persone non siano considerate una merce, con le conseguenze drammatiche che ne derivano. Siamo gli uni gli altri custodi dei nostri fratelli. Nel tempo della Quaresima, chiediamo una ‘conversione’ sociale, un’etica morale personale e professionale che garantiscano per tutti e sempre dignità e sicurezza del lavoro".