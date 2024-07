Tragedia del Ponte di Sant’Andrea. Assolto in Appello l’operaio

FIRENZE

Mezza rivoluzione in seconda grado per i morti dell’Albegna: i giudici della corte d’Appello di Firenze hanno riformato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Grosseto per il crollo del ponte di Sant’Andrea in cui, la sera del 12 novembre del 2012 morirono tre dipendenti dell’Enel che stavano rientrando da una trasferta a Roma.

I giudici hanno infatti assolto Gian Paolo Conti, 52 anni, operaio della Costrade, società che aveva in appalto la manutenzione e la segnaletica delle strade provinciali; e ridotto la pena inflitta a Umberto Tozzini, 72 anni, ex funzionario del settore viabilità della provincia: da due anni a un anno e mezzo.

I due grossetani erano entrambi imputati di omicidio colposo. Conti è assistito dagli avvocati Adriano Galli di Grosseto e Massimiliano Manzo di Firenze. Per Tozzini, Carlo Valle e Luciano Giorgi. Sono state inoltre confermate dalla corte d’appello del capoluogo toscano le assoluzioni di Massimo Luschi e Renzo Ricciardi, all’epoca dirigenti della Provincia, entrambi imputati di omicidio colposo e anche di disastro colposo.

"Sono veramente contento che dopo dodici anni la corte d’appello abbia riconosciuto l’innocenza di Conti, veramente felice per essersi liberato da questo enorme peso – ha commentato l’avvocato Manzo dopo aver ascoltato il verdetto di ieri pomeriggio –. Rimane il dolore per la tragica perdita delle tre vittime. Conti avrà diritto alla restituzione delle somme anticipate in base alla sentenza di primo grado".

Era la sera del 12 novembre di quasi dodici anni fa quando la Fiat Punto, con a bordo Paolo Bardelloni, 59 anni, Maurizio Stella di 47 e Antonella Vanni di 48, fu trascinata via dalla piena insieme a un pezzo del ponte, in località Marsiliana, nel territorio di Manciano, che stavano percorrendo di ritorno da Roma.

Fu proprio Conti, in una delle udienze del processo di primo grado - svoltosi a Grosseto dinanzi al giudice Andrea Stramenga - a ricostruire gli interventi che aveva fatto quel giorno e il posizionamento della cartellonistica per interdire l’accesso al ponte.

Per lui anche in primo grado era stata chiesta l’assoluzione. E ancor prima, la procura aveva chiesto per ben due volte l’archiviazione del procedimento. Il processo per la strage dell’Albegna iniziò per ordine del giudice delle indagini preliminari.

