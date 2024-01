Traffico, disagi in via de La Comune: "Asfalto crepato e pieno di buche"

C’è un bypass alla Pisana che moltissimi residenti delle Signe utilizzano per saltare le code a Scandicci. E’ la strada che attraversa Badia a Settimo per arrivare al depuratore di San Colombano e poi alla zona industriale di Lastra a Signa.

Via La Comune di Parigi, via del Chese sono sottoposte ogni giorno al passaggio di tantissimi mezzi anche pesanti.

L’asfalto è totalmente crepato, pieno di buche che si allagano a ogni pioggia. Non sono mancate in queste settimane le richieste da parte dei residenti e degli utenti della strada per rimettere a nuovo queste strade che sono piuttosto malmesse.

Su via La Comune di Parigi erano stati richiesti anche dossi anti velocità, visto che la strada passa in mezzo alle case e la velocità dei veicoli è piuttosto sostenuta.

Il caso è diventato anche politico quando il capogruppo della Lega, Luigi Baldini aveva chiesto all’amministrazione di installare dissuasori proprio per abbattere il rischio di chi si trovasse ad attraversare la strada.

Al momento, dopo la richiesta del consigliere di opposizione, Luigi Baldini di dossi anti velocità nemmeno l’ombra.

Un intervento sarebbe comunque necessario, soprattutto in via del Chese, le cui condizioni sono davvero pessime anche per il passaggio di mezzi pesanti che si recano al vicino deposito di rena.