Calenzano (Firenze), 23 luglio 2018 - Una lunga coda si è formata attorno alle 19 sull'Autostrada del Sole A1 in direzione di Bologna nella zona di Calenzano.

La coda, tra Calenzano e l'innesto con la Variante di Valico verso Bologna, è arrivata a superare 7 chilometri a causa di un camion in avaria all'interno della Galleria Croci di Calenzano, che poi è stato rimosso.

