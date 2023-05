Traffico Chiusa la strada per Imola "Chiederemo la riapertura parziale"

Cresce la preoccupazione a Firenzuola, perché presto, e per quarantacinque giorni, il principale collegamento tra il comune dell’Alto Mugello ed Imola sarà completamente interrotto. Lo ha disposto, con un atto dirigenziale, la Città Metropolitana di Firenze che ha chiuso al transito la strada SP610 Selice – Montanara – Imolese. La causa è nota: le condizioni precarie del ponte sul Santerno, nei pressi della frazione di Coniale. Ma finora, da quasi tre mesi, il divieto riguardava soltanto i mezzi pesanti, sopra le 7 tonnellate e mezzo. Adesso, dal 15 maggio fino al 30 giugno il blocco sarà totale, perché saranno avviati i lavori di puntellamento del ponte, al termine dei quali il transito sarà di nuovo consentito. E nelle prossime settimane inizieranno anche i lavori di fondazione per la posa del ponte bailey. Delle preoccupazioni si fa portavoce il sindaco Giampaolo Buti. Quella strada è vitale sia per i residenti che vivono in quella zona, così come per gli autotrasportatori e in particolare per il comparto, fondamentale per Firenzuola, dell’attività estrattiva della pietra serena. Così il sindaco avanza proposte. Buti chiede un’apertura parziale del ponte, nelle fasce orarie in cui non si fanno i lavori: "Chiederemo alla Città Metropolitana – spiega Buti – di valutare la riapertura del ponte nelle fasce orarie in cui gli operai non lavorano al di sotto dello stesso".

Paolo Guidotti