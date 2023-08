Tradizioni Festa degli aquiloni per l’ambulanza

di Manuela Plastina

Tra le tradizioni più sentite dai giovani di Impruneta, c’era il ritrovo sul monte delle Sante Marie per far volare la propria fantasia attaccata alla cordicella di un aquilone. Una tradizione col tempo andata esaurendosi, ma ora la Misericordia di Impruneta la ripristina cime occasione di incontro e di festa nonché iniziativa benefica a favore dello stesso territorio. L’appuntamento è per il pomeriggio del 10 agosto grazie alla collaborazione del centro commerciale naturale di Impruneta Il Pozzo e la locale sezione soci della Coop.

La finalità benefica è sostenere le spese ingenti per l’acquisto della nuova ambulanza attrezzata, necessaria per proseguire un servizio fondamentale di cura e assistenza per Impruneta e non solo. La nuova ambulanza Tipo A (attrezzata per il soccorso), imposta dalle nuove normative regionali che hanno richiesto un po’ a tutte le realtà dell’emergenza un rinnovamento dei mezzi, è già stata acquistata e sarà presentata ufficialmente il 23 settembre in piazza Buondelmonti, non a caso nel cuore di Impruneta: da quel momento entrerà in servizio di emergenza per la cittadinanza, nelle 12 ore diurne. Ma costa molto e la Misericordia dovrà fare ancora tanti sforzi per poter saldare il debito.

"Quando eravamo ragazzi – ricorda il provveditore della Misericordia imprunetina Paolo Poggini – facevamo il lancio degli aquiloni alle Sante Marie. Facciamo rivivere questo ricordo giovedì prossimo, seguito da una grigliata di carni e per finire cocomero per tutti".

Al suo fianco c’è anche il Comune. "Come amministrazione sosterremo ogni iniziativa volta a favorire le attività della Confraternita, la realtà associativa più antica di Impruneta, fondamentale per la nostra cittadinanza" sottolineano il sindaco Riccardo Lazzerini e l’assessore al welfare e salute Lara Fabbrizzi. Alle 17 ci sarà il ritrovo, dalle 20 la grigliata solidale. Prenotazioni al 333.5314925.