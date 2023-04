Tradizioni da tramandare L’iniziativa per valorizzare il ricamo

Il progetto di valorizzazione del Punto Tavarnelle ha preso avvio negli spazi della struttura polivalente della Pro loco di Sambuca. È qui che si è tenuto il primo incontro tra le ricamatrici che realizzano i lavori secondo le tecniche del Punto su carta, le ultime di una tradizione ormai a rischio di scomparsa, e le aspiranti merlettaie che intendono apprendere i segreti del ricamo che nacque per iniziativa di una suora. In tante hanno risposto all’appello dell’amministrazione comunale che ha voluto intraprendere un percorso sociale e culturale finalizzato a mantenere, valorizzare e tramandare questa antica abilità. Alcuni dei lavori, realizzati oltre mezzo secolo fa, sono esposti al museo d’arte sacra adiacente alla Pieve di San Pietro in Bossolo. All’iniziativa che ha dato il via al progetto era presente l’assessore allo sviluppo economico Tatiana Pistolesi.