Tradizione in Movimento, il trio sloveno Širom apre la kermesse

Parte alla grande la 32esima edizione di "Tradizione in Movimento". La stagione concertistica 2024 del Musicus Concentus propone ancora una volta musica di qualità e sperimentazione condivisibile che consente di esplorare mondi creativi diversi, evoluti quanto basta per intercettare i gusti e l’entusiasmo del pubblico. E’ il caso del concerto fiorentino del songwriter napoletano Gnut del 17 febbraio, che è esaurito da settimane. Non meno interessante il live che domani (ore 21,15) apre la rassegna all’insegna di un suadente folk immaginario: sul palco della Sala Vanni di Piazza del Carmine salirà il trio sloveno Širom, con la sua musica senza tempo che profuma di natura e di grandi spazi all’aria aperta. Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanj suonano con eleganza e passione un sound che, come amano sottolineare loro stessi, sembra provenire da un universo parallelo, in cui c’è gran cura per la musica, per l’ambiente, per il bello che ci circonda. La magia del trio trova espressione in un corpo sonoro vastissimo creato alla viola, al banjo, alla ghironda, all’ocarina, al liuto, ma anche attraverso oggetti autocostruiti e strumenti tradizionali come il mizmar, il ribab, il daf, il balafon, il guembri, la tambura il brac e il carillon. Il risultato sono magnetiche performance in cui il pubblico si ritrova a condividere l’esperienza rituale, potente e immersiva che è alla base anche dell’ultimo album del trio, "The liquified throne of simplicity". Il 1 marzo, sempre in Sala Vanni, un nuovo, grande evento, in prima nazionale, che unisce musica e fumetti. Si chiama "Un giorno da Psychodonna" ed è un concerto disegnato che nasce dai brani di "Psychodonna", il primo disco solista di Rachele Bastreghi dei Baustelle e dai disegni di Alessandro Baronciani. L’8 marzo va in scena alla Sala Vanni il musicista e poeta performativo inglese Alabaster dePlume con il suo jazz atipico.

Giovanni Ballerini