Tradizione e artigianato ’Buongiorno Ceramica’. Tutte le iniziative

In quasi tutte le case dei sestesi esistono oggetti, più o meno preziosi, usciti dalla Manifattura Ginori. Oggetti magari arrivati in eredità da nonni o bisnonni dei quali non si conoscono storia e valutazione. Chi desiderasse ricevere informazioni su questi ‘tesori’ può approfittare di una particolare occasione: domenica prossima, dalle 10,30 alle 12, alla biblioteca Ragionieri le conservatrici del Museo Ginori saranno infatti a disposizione per svelare datazione, tipo di lavorazione stile, dei capolavori "made in Ginori". L’iniziativa fa parte del programma più ampio di "Buongiorno Ceramica" a Sesto, la kermesse nazionale promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica che unisce in un’unica festa diffusa le 45 città italiane di più antica tradizione ceramica. Il momento clou sarà sabato 18 e domenica 19 maggio, ma a Sesto gli eventi si apriranno già a partire da oggi, con l’open day del Liceo Artistico, mostre e workshop alla scoperta dei segreti della lavorazione della ceramica, e proseguiranno fino al 24 maggio. Tra le attività proposte per scoprire "l’oro bianco" di Sesto anche passeggiate e visite guidate, laboratori per adulti e bambini e dimostrazioni artistiche. Sia sabato che domenica prossimi, fra l’altro, sono previste aperture straordinarie dello showroom della Ginori in viale Giulio Cesare e visite guidate all’Archivio della Ceramica Sestese mentre domani dalle 9,30 alle 11,30 è fissata fra l’altro una passeggiata sui luoghi ginoriani di Colonnata. Il programma integrale degli eventi a Sesto Fiorentino è consultabile sul sito istituzionale e sul portale ufficiale della manifestazione, all’indirizzo https://buongiornoceramica.it/programma-2024/?_citt=sesto-fiorentino.

Sandra Nistri