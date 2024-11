’Trabiccolandia’, il Gorinello si accende

Uno spettacolo originale, tratto dal libro ‘Trabiccolandia’ di Flavia Taccori. E’ quello che, dopo il grande successo del 2023, va in scena oggi al Teatro Il Gorinello alle 21.30. Quando si alzerà il sipario su ‘Trabiccolandia Live – Musica e parole’, nato da un’idea di Francesco Francalanci, interpretato proprio da Flavia Taccori (nella foto)con la regia di Lorenzo D’Attoma. E che racconta una storia di ricostruzione: il racconto, infatti, è narrato in prima persona dalla stessa autrice del libro e vuole essere "una finestra che si spalanca all’improvviso sulla vita, lasciando che insieme all’aria frizzante e pura, si respirino anche lo stupore, la brezza del cambiamento, la paura dell’ignoto". Al Teatro Il Gorinello, insomma, si assisterà a un cammino mano nella mano fra chi lo spettacolo lo metterà in scena e chi invece sarà in sala come spettatore. In questo mondo chiamato ‘Trabiccolandia’, fra musiche originali del compositore Prem Gandharv e altre suonate dal vivo grazie a Francesco Francalanci alla chitarra elettrica solista, Enrico Scontini alla chitarra acustica e interprete delle diverse canzoni, Vanni Boninsegni al contrabbasso e Guido Batistini alla batteria. Costo del biglietto 10 euro, prenotazioni 351 9823597 – 351 5863730.

Pier Francesco Nesti