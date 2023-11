’Trabiccolandia’ al teatro Rugi

Uno spettacolo originale, tratto dal libro "Trabiccolandia" di Flavia Taccori. E’ quello che va in scena alle 21.30 al Teatro Cesare Rugi, presso il circolo Mcl Il Gorinello. ""Più che uno spettacolo, – scrivono gli organizzatori sulla loro pagina Facebook – un cammino mano nella mano tra musica e parole"". Pensato da Francesco Francalanci, cantato da Enrico Scontini e diretto dalla regia di Lorenzo D’Attoma, lo spettacolo è inframmezzato da diverse canzoni d’autore eseguite dal vivo e dalla musica originale dell’artista e compositore Prem Gandharv. Il ricavato della serata verrà devoluto alla popolazione di Campi Bisenzio che ha subito gravi danni dall’alluvione. Info e prenotazioni: 0558999717 – 3336783569. Per "trabiccollare" e cantare insieme, ma soprattutto per fare anche della solidarietà.