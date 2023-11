Tra pilomat rotti e ingressi abusivi: piazza Strozzi diventa parcheggio

Ogni fine settimana il film è sempre lo stesso. A causa dei pilomat rotti, piazza Strozzi – che ricordiamo essere area pedonale – si trasforma in un parcheggio abusivo a cielo aperto. E nonostante le segnalazioni dei cittadini alla polizia municipale, le denunce e le continue lamentele, non accade nulla. Nella notte tra sabato e domenica tra l’ingresso di Palazzo Strozzi e il noto locale Colle Bereto c’erano almeno una decina di vetture che ogni ora si davano il cambio. Una situazione insostenibile che i residenti della piazza non sanno come risolvere. Più volte Palazzo Vecchio ha provato a cambiare i pilomat sostituendoli anche con i chiodi fiorentini, "ma il problema si aggrava di settimana in settimana anche perché ora si entra anche da via dei Sassetti, basta chiamare il numero verde e l’accesso è garantito. I clienti dei locali del centro sradicano le delimitazioni ed entrano con le autovetture in piazza, bloccando anche gli ingressi delle abitazioni, parcheggiando sui marciapiedi". Insomma, ognuno fa un po’ come gli pare. Per questo il comitato Strozzi chiede controlli, multe salate e anche l’intervento del carro attrezzi: "Sono almeno due anni che si trascina questa situazione. Caro Comune, cari vigili urbani, se ci siete battete un colpo", afferma Filippo dell’associazione piazza Strozzi.

A.P.